TV

Raul Gil descarta plano de aposentadoria: 'Só quando eu morrer'

"Eu já pensei em me aposentar, mas não dá, porque o palco é a minha vida", afirmou apresentador

Um mês após anunciar o fim de sua carreira, Raul Gil voltou atrás da decisão de se aposentar da televisão. Em entrevista ao The Noite, comandado por Danilo Gentili, o apresentador revelou que recebeu muitos pedidos para continuar com o seu programa.

"Só quando eu morrer. Eu já pensei em me aposentar, mas não dá, porque o palco é a minha vida. Não dá para aposentar. Eu falei lá no [programa do] Luciano Huck, eu estava pensando em parar... mas eu não vou parar não", explicou.