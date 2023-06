Regina Duarte é 'cortada' de cartaz de novela da Globo e atriz ironiza

Regina Duarte compartilhou uma série de fotos dos bastidores de História de Amor, após a Globo decidir não usar imagens dela e José Mayer no cartaz da produção. Os artistas são os protagonistas da novela de 1995.



O folhetim de Manoel Carlos chegou no Globoplay no início do mês e, no streaming, quem aparece no cartaz são os atores coadjuvantes Carla Marins e Ângelo Paes Leme. Veja o cartaz aqui.