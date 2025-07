SAÚDE

Mal do século: por que tem crescido os diagnósticos de transtorno de ansiedade

Psicóloga clínica explica números alarmantes de casos

A ansiedade é um sentimento natural que pode ser impulsionado por situações ameaçadoras que causam preocupação. O problema, no entanto, é quando essa sensação surge de forma excessiva, a ponto de comprometer a qualidade de vida. Quando isso acontece, ela é classificada como um transtorno, que tem acometido cada vez mais as pessoas em todo o planeta. >

Conhecido como o mal do século, o transtorno de ansiedade pode ser desencadeado por diversos fatores. Um deles é o imediatismo do mundo contemporâneo. Quem explica é a psicóloga clínica Nili Brito. "A gente vive numa sociedade imediatista. E essa sociedade é o quê? Ela, a todo momento, nos impõe pressões sociais, seja pressão estética, seja pressão de produtividade, seja pressão de estar sempre em movimento. Isso acaba causando, em muitas situações, um desgaste muito grande emocional, uma exaustão emocional", diz.>

A 'epidemia de ansiedade' é evidenciada por meio dos números da Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2023, 328 milhões de pessoas tinham transtorno de ansiedade no mundo, o que representa 4% da população global. Deste número, 56 milhões eram brasileiros, o que equivale a 26,8% da população brasileira. Em 2019, aliás, a OMS apontou que o Brasil é o país mais afetado por transtornos de ansiedade. A reportagem tentou dados de Bahia com a Secretaria de Saúde do estado (Sesab), mas não há um recorte estadual.>

Para Neli, desacelerar é uma forma de autocuidado. "Quando a gente não descansa, não consegue parar para olhar para si mesma, para fazer um autocuidado. E autocuidado envolve muitas coisas, até você parar para olhar para si mesmo já é um autocuidado. Então, é importante a gente valorizar esse tempo, esse espaço, você com você mesma, você se entender, a questão do autoconhecimento", pontua. >

Mulheres são mais afetadas

Mulheres entre 25 e 45 anos são as mais afetadas. Segundo Neli, a sobrecarga emocional do acúmulo de diversas funções explica isso. "Ainda com esses diversos papéis, seja no profissional, na maternidade, como esposa, como filha, enfim, em diversos papéis, tem também essas cobranças sociais. A cobrança da sociedade com corpo ideal, essa questão do perfeccionismo, que é algo ilusório, que é uma idealização que acaba gerando muita frustração", pontua. >