VISITA REAL

Rei e rainha da Suécia visitarão a Bahia em novembro

O casal real tem paradas confirmadas em Ilhéus e Itacaré. Rainha é filha de mãe brasileira

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 19:15

Rei Carl XVI Gustaf e a rainha Sílvia da Suécia Crédito: Reprodução

No próximo mês, o rei Carl XVI Gustaf e a rainha Sílvia da Suécia desembarcam no Brasil para uma visita oficial, com paradas confirmadas em Ilhéus e Itacaré, no sul da Bahia.

O Alô Alô Bahia apurou que o roteiro dos monarcas suecos também contempla visitas a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

O Ministério das Comunicações já autorizou o uso de equipamentos de radiocomunicação pela Embaixada do Reino da Suécia durante a estadia real, conforme publicado no Diário Oficial da União. Na Bahia, o desembarque está previsto para o Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, seguido de um traslado aéreo direto para Itacaré, destino especial para o casal, que já visitou o local em outras ocasiões.

Diário Oficial da União garante equipamentos para estadia do casal da realeza Crédito: Divulgação

Itacaré e Ilhéus ocupam um lugar especial no coração da realeza sueca, sendo o sul da Bahia descrito pelo casal como um verdadeiro paraíso tropical.

Em 2022, o casal já esteve em solo baiano, quando foram a Vitória da Conquista para conhecer o Complexo de Escuta Protegida, voltado à tomada do depoimento especial das crianças e adolescentes que sofreram ou testemunharam algum tipo de violência, conforme a Lei Federal nº 14.341/2017.

Na ocasião, os visitantes reais conheceram não só as instalações do Complexo, mas também o funcionamento do Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente e conversaram com os profissionais que atuam os órgãos que fazem parte da estrutura, bem como com autoridades do sistema de justiça, a respeito do trabalho desenvolvido no local. A visita também foi acompanhada por gestores municipais e vereadores.

“Saio muito satisfeita dessa visita. Venho acompanhando, ainda que à distância, os excelentes resultados da nossa parceria. Fico feliz em ver e saber que esse espaço responde a uma preocupação que tenho ao refletir no atendimento das crianças vitimadas pela violência e que devem ser protegidas durante todo o percurso do atendimento. Hoje, entendi que é possível que o sistema de política pública, segurança e justiça atuem como um único sistema protegendo integralmente crianças e jovens”, declarou a rainha.

DNA Brasileiro

Nascida na cidade alemã de Heidelberg durante o nazismo, a Rainha Silvia é fruto da união da brasileira Alice Soares de Toledo, de tradicional família paulista, e do alemão Walther Sommerlath.

Dos 4 aos 14 anos, ela morou com sua família em São Paulo, onde estudou em um dos colégios mais renomados, o Visconde de Porto Seguro, de ensino alemão, localizado à época na Praça Roosevelt, centro da capital. A Rainha Silvia fala português fluentemente e manteve forte ligação com a cultura brasileira.

“A minha alegria é grande quando penso na minha infância. Uma família calorosa, feliz”, disse em entrevista ao ‘Conversa com Bial’, de Pedro Bial. “Tempos gostosos na fazenda… Lembro das pizzas em São Paulo, as melhores do mundo.” É apreciadora também da nossa feijoada. Mesmo tanto tempo depois, a rainha ainda faz contas em português devido ao bom ensino recebido de um professor.

Silvia teve de enfrentar acusações de que seu pai havia sido colaborador de Hitler e do regime nazista. Ela mobilizou historiadores e advogados para pesquisar o passado. Os profissionais descobriram que Sommerlath era inocente. Tinha inclusive ajudado um empresário judeu a fugir da Alemanha para o Brasil.

A nobre fez várias visitas oficiais ao Brasil, onde mantém uma instituição que cuida de crianças, além de apoiar financeiramente outros projetos com foco no bem-estar na infância. Já doou milhões de euros a essas ações na terra onde se sente em casa. Como ela mesmo diz, possui um “coração brasileiro”.

O casal real está junto há 49 anos. Conheceram-se nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, em 1972. E a Rainha já contou publicamente que foi amor à primeira vista. “De repente, senti alguém me olhando muito perto, quando virei, ele estava me olhando com binóculos. Foi uma situação tão engraçada, a distância era de 1 metro.”

Quando os dois se casaram, Carl XVI Gustaf já ocupava o trono havia quase 3 anos.