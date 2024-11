ROLEZEIRO

Relembre roteiro de Bruno Mars durante mais de um mês no Brasil

Artista pop, que encerra turnê brasileira nesta terça (05) em Belo Horizonte, foi visto em bares, sambas e passeando pelas ruas do país

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 20:48

Bruno Mars no Brasil Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ícone pop Bruno Mars encerrou sua turnê chamada Live in Brazil nesta terça (05), no Mineirão, em Belo Horizonte, após mais de um mês de shows e passeios pelo país. Durante sua passagem no país, o artista havaiano comoveu os fãs com homenagens à cultura brasileira, das vestimentas à música de Marília Mendonça no repertório de um de seus shows.

Ao todo, o cantor pop fez 15 shows na turnê, mas não foi só em cima do palco que Bruno comoveu os fãs. Passeios de moto, curtição em bares, sambas e jogos em estádio de futebol foram alguns dos destaques do roteiro de lazer do artista.

Bruno Mars desembarcou dia 30 de setembro em São Paulo para mais de cinco shows na capital paulista, depois fez show no Rio de Janeiro entre os dias 16 e 20 de outubro. Artista mais ouvido no Spotify em outubro deste ano, o cantor apelidado carinhosamente de “Bruninho" pelos fãs brasileiros também passou por Brasília, Curitiba e, por fim, Belo Horizonte.

Veja o roteiro descontraído de Bruno Mars pelo Brasil:

Bar paulista

Antes de seu primeiro show em São Paulo, Bruno curtiu a noite do seu aniversário calçando um bom e simples chinelo e indo comer em um boteco, na Vila Madalena. O perfil do estabelecimento, Botequim De Primeira, agradeceu a equipe do cantor pelo carinho e contou que ele levou uma cachaça que ganhou de presente, em publicação no Instagram.

Clássico carioca

Na cidade maravilhosa, Bruno foi assistir ao Fla-Flu no Maracanã. O cantor chegou no estádio junto com sua equipe e também com a cantora Rosé, do Blackpink. Eles tomaram cerveja e falaram com fãs, tirando diversas fotos.

Bruno Mars e Rosé no Maracanã Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Boteco mineiro

Ao desembarcar em Minas Gerais, último ponto de parada de Bruno Mars no país, o artista curtiu a noite no bar mineiro Tizé. O gerente do local contou que ele comeu torresmo de barriga e feijão tropeiro, além de ter tomado uma cerveja, publicou o bar nas redes sociais.

Bruninho cumprimentou os fãs ao sair do local e voltou a tirar algumas fotos.

Homenagem a Marília Mendonça



Na primeira apresentação em Brasília, Bruno fez uma homenagem a um ícone nacional: Marília Mendonça, que era abertamente fã do cantor. Na ocasião, a equipe do artista mostrou uma série de tuítes em que Marília falou de Bruno e, na sequência, John Fossitt tocou a canção Infiel. Nesta terça (05), completaram 3 anos da morte da cantora sertaneja.

Rolê em BH

Nesta terça, Bruno foi visto passeando pelas ruas de Belo Horizonte de verde e amarelo, vestindo chinelo e bebendo uma cerveja. Os vídeos e fotos, compartilhados por páginas de fãs, mostram o músico posando para fotos com fãs um boné, camisa e calça com as cores do Brasil.