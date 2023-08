Renascer terá remake: veja como estão os atores da novela hoje em dia

Após o sucesso da releitura de “Pantanal” (2022), escrita por Bruno Luperi, o neto do Benedito Ruy Barbosa emplaca outra grande obra do avô. Para os noveleiros de plantão, a equipe de “Renascer” já iniciou os testes de elenco para a nova produção das nove, que tem previsão de estreia para o começo de 2024.



Transmitida originalmente em 1993, “Renascer” acompanha a história de José Inocêncio, um fazendeiro que perdeu a esposa, Maria Santa, após complicações no nascimento de seu filho caçula, João Pedro.