República do Reggae anuncia virada de lote dia 7 de outubro

O maior evento de reggae da América Latina está completando 20 anos de muita história e resistência. Neste ano, a Repúlica do Reggae vai ser comemorado no dia 25 de novembro, no Wet'n Wild, em Salvador.



Desde a sua primeira edição em 2003, a festa segue sendo referência para os amantes do ritmo e arrastando multidões. E, entre as atrações, estão Burning Spear, Max Romeo, Groundation, Edson Gomes, Alborosie, Ponto de Equilíbrio, Reemah, Edy Vox e Raiz Tribal.