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Restaurantes apostam em menus especiais para celebrar o Dia das Mães

Data considerada a mais importante pelo setor, costuma registrar mais de 50% no faturamente

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 9 de maio de 2026 às 05:00

Filé au poivre vert com risoto de alho poró, do Gero  Crédito: Foto

Chefs e restaurantes de Salvador prepararam experiências especiais para celebrar o Dia das Mães. A data, uma das mais importantes para a gastronomia, movimenta casas da cidade com menus exclusivos, horários ampliados, promoções e propostas que transformam a refeição em encontro afetivo.Em 2026, a programação aposta em diferentes estilos de celebração: da cozinha italiana afetiva aos sabores orientais, passando pela gastronomia contemporânea baiana e experiências de luxo. Há opções tanto para quem quer reunir a família em torno da mesa quanto para quem prefere homenagear em casa, com encomendas e cafés especiais.

Combinado do Orient Fast  Crédito: Divulgação 

No Horto Florestal, o Grupo Soho criou um roteiro gastronômico que passeia entre diferentes propostas. No Mōrea Asian Fusion, o destaque é o Hot Pot Camarão. O prato combina camarões grelhados, bifum, shitake, ervas frescas e um caldo aromático de camarão com leite de coco, gengibre e toque cítrico de limão, numa leitura asiática delicada e confortável. Já A Taberna aposta no Mar de Ibéria, receita que reúne frutos do mar, bacalhau e tomate cereja confit sobre mousseline de mandioquinha, evocando referências portuguesas e espanholas em uma cozinha de perfil mais mediterrâneo.

Mar da Ibéria, do A Taberna Crédito: Divulgação 

No Oriente Fast, o Dia das Mães se estende ao longo de todo o mês. Conhecido pelo rodízio de culinária japonesa e chinesa, o restaurante criou uma promoção válida de segunda a quinta-feira, evitando o movimento intenso típico dos fins de semana. Durante o período, mãe e filho pagam juntos R$ 259,90 no almoço e R$ 299,90 no jantar. A casa reúne mais de 70 itens no rodízio, entre sushis, sashimis, pratos quentes chineses, grelhados e frituras preparadas na hora.

Filé a parmegiana do Bella Napoli Crédito: Divulgação

O luxo clássico do Fasano também entra no circuito das celebrações. No restaurante Gero, o almoço especial propõe uma experiência em três tempos. Entre as entradas, carpaccio de camarão com rúcula e citronete ou salada de folhas verdes com figo, nozes e gorgonzola. Nos principais, receitas emblemáticas da casa, como o filé ao poivre vert com risoto de alho-poró e o salmão grelhado ao champagne com espinafre e funghi. As sobremesas seguem a linha clássica da marca, com tortino de frutas vermelhas e mil-folhas com crème pâtissière.

Camarões Grelhados ao Molho de Champagne, do Amado, do Salvador Shopping. Crédito: Divulgação

A cozinha italiana também aparece como protagonista no tradicional Bella Napoli, no Caminho das Árvores. A casa comandada há 63 anos pela família Angelino, que no ano passado recebeu o Prêmio Melhores da Gastronomia – Salvador, na categoria Melhor Experiência para a Família, oferece um menu de massas, além de carnes (como o tradicional Filé à Parmegiana), frutos do mar e aves. O cardápio da casa italiana passeia entre os clássicos criados pela nona Ana Angelino e os contemporâneos que levam a assinatura do chef Gianfrancesco Angelino, representante da terceira geração de cozinheiros da família originária da região de Abruzzo, localizada entre o Apeninos e o Mar Adriático.

Arroz de polvo com chouriço espanhol, do Amado, da Av. Contorno Crédito: Divulgação 

E por falar em mar, o Amado, na Avenida Contorno, oferece umas das mais belas vistas da Baía de Todos-os-Santos, além de um cardápio primoroso que leva dos chefs Danilo Fernandes e Edinho Engel. Na segunda unidade, localizada no Salvador Shopping, o mar também está presente nas projeções que circundam todo o restaurante, em imagens captadas pelo artista visual Pico Garcez, cujas cenas foram registradas no mar da Bahia e no litoral paulista, onde Edinho Engel comanda também o Manacá.

Salada de Polvo do Peixe Voador  Crédito: Beto Jr/Divulgação 

Nas duas unidades, o Amado trabalhará com o cardápio da casa, mas faz suas apostas para o Dia das Mães. Enquanto na Cidade Baixa, a sugestão do chef Edinho Engel é o Arroz de Polvo com Chouriço Espanhol; no Salvador Shopping, o chef Danilo Fernandes criou um prato especial para a data: Camarões Grelhados ao Molho de Champagne e Crocante de mandioquinha.

Grelhado de Frutos do Mar, do Preta Tirachapeu Crédito: Beto Jr./Divulgação 

No Preta Tirachapéu, no Peixe Voador e no Preta Café Bistrô, os frutos do mar aparecem como protagonistas de menus que dialogam diretamente com a paisagem da Bahia. Já o Casaria amplia a experiência com café da manhã, brunch dominical e uma atmosfera mais acolhedora, ideal para famílias que preferem comemorações longas e sem pressa. A tendência que atravessa praticamente todas as propostas deste ano é clara: menos formalidade e mais experiência. Seja nestes aqui citados, seja nos demais restaurantes da cidade.

Serviço:

@restauranteamado

@bellanapolibahia

@casariassa

@gerofasano

@orientefast

@pretatirachapeu

@_peixevoador

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