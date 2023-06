Rhoncus Pub reabre com show de Faustão e Os Mongas

O Rhoncus Pub está de volta. O tradicional espaço no Rio Vermelho vai reabrir as portas nesta sexta-feira (30) com mudanças e novidades para os fãs de cervejas especiais. Para comemorar o retorno e os nove anos do local, um show do cantor Faustão e seu grupo Os Mongas será realizado na data.



Com ênfase no pop rock, o repertório promete agradar os fãs da música brasileira e internacional.



"A pandemia fez com que interrompêssemos nossa relação com esse bairro que nascemos e sempre amamos. No retorno, inicialmente optamos por uma proposta mais gastronômica e cervejeira no Horto, pois a oportunidade de levarmos essa experiência pro bairro nos motivou a iniciar esse retorno por lá. Mas mantivemos nossos radares ligados no Rio Vermelho atrás de oportunidades para reinstalarmos o mesmo modelo que operávamos antes da pandemia no bairro. Essa oportunidade apareceu e no próximo dia 30 iniciaremos nossas atividades no Rhoncus Pub Rio Vermelho, na rua Ilheus", revelou o proprietário Guilherme Pauperio.