Rica Perrone revela que já agrediu entregador que não queria subir até seu apartamento

Crédito: Reprodução

O jornalista Rica Perrone causou revolta nsa redes sociais após revelar durante em uma entrevista que já jogou um lanche na cara de um entregador durante uma discussão. O entrevero ocorreu após o motoboy inicialmente não querer subir até o apartamento do jornalista e, posteriormente, reclamar da postura de Rica.



Em entrevista ao podcast "O Poder nos Bastidores", Rica alegou que que não poderia descer por estar "trabalhando" em um jogo de futebol.

Após minutos de insistência, o entregador do iFood subiu, mas deixou claro ao jornalista que "o normal é ele descer" até a portaria para receber o pedido. Irritado com o tema, Perrone argumentou que, em sua opinião, o profissional estava errado.

"Dos últimos 50 iFoods que eu pedi, você é o primeiro que manda eu descer, todo mundo subiu", esbravejou Rica.

Segundo Rica Perrone, o motoboy teria dito que ele deveria "descer e pegar a p**ra da encomenda".

Assim, o jornalista se revoltou com o comentário e atirou a entrega contra o entregador. "Eu estava com o pacote do negócio na mão, joguei nele e falei: 'Vai embora, seu c**** do c****lho. Vai embora que eu vou abrir reclamação contra você. Quem você acha que é para vir na porta da minha casa e falar assim comigo?", contou.

Diante da repercussão negativa, o jornalista recorreu ao Twitter para dizer que não tratou o entregador mal por não querer ir ao seu apartamento e, sim, por afrontá-lo na porta de sua casa.

"Gente, isso é mentira. Eu não sei se acredito em erro ou maldade, seja como for, tá bem claro no video que eu não tô tratando o cara mal por ele subir ou não, mas sim por ele me dizer na porta de casa "Desce pra pegar a po**a da sua comida". Sejam honestos", escreveu.

Entregador tem que subir?

Diego Barreto, vice-presidente de entratégias e finanças do iFood, afirmou em entrevista recente que a "obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa". Ou seja, em um condomínio o local de entrega é a portaria.