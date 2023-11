Rihanna, Piovani e Palmirinha: relembre famosas que denunciaram ter sofrido agressão doméstica

Palmirinha, Rihanna e Luana Piovani denunciaram agressões. Crédito: Reprodução

Após denunciar o marido por lesão corporal, o caso de Ana Hickmann joga luzes sobre outras celebridades que já foram vítimas de violência doméstica e denunciaram o crime. Em alguns casos, as artistas usaram a visibilidade para alertar e conscientizar outras mulheres sobre o crime.



A Lei Maria da Penha (LEI Nº 11.340) estabelece que todo o caso de violência doméstica é crime, deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Neste caso, qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher se enquadra na Lei.

Para especialistas, a denúncia é uma forma de buscar os direitos legais, assim como fortalecer outras mulheres para identificar e denunciar seus agressores. Confira a lista de famosas que já sofreram agressão e tornaram o caso público:

Rihanna

A cantora Rihanna foi vítima de agressão de Chris Brown, namorado da artista na época. O caso aconteceu em 2009. O cantor foi condenado e fez trabalho comunitários, além de ficar em liberdade condicional por cinco anos. A cantora chegou a comentar a situação:

“Se você suporta o que está acontecendo, talvez esteja aceitando que merece esse tipo de coisa, e foi aí que eu finalmente tive que dizer, fui estúpida em pensar que poderia aguentar isso", disse em entrevista à "Vanity Fair".

Palmirinha Onofre

Apelidada carinhosamente como “Vovó Palmirinha”, a cozinheira e apresentadora Palmirinha Onofre revelou em 2012 que esteve em uma relacionamento abusivo com seu ex-marido.

"Ele bebia muito, tinha várias amantes. Eu achava que se eu me separasse dele eu iria prejudicar o futuro das minhas filhas. Apanhei muito dele até minha segunda filha se casar. Aí eu me separei, eu tinha 45 anos", relembrou.

Luana Piovani

A atriz Luana Piovani acusou o ator Dado Dolabella, seu companheiro em 2008, de agressão em uma boate. Ele foi condenado em 2014 à prisão em regime aberto por dois anos e nove meses.

"Aquela cena me fez ver que não quero isso pra mim. Ainda bem que aconteceu antes de eu me casar com ele. Fui salva aos 44 minutos do segundo tempo", disse Luana à "IstoÉ Gente" na época.

Gleici Damasceno

A campeã do BBB 18, Gleici Damasceno, escreveu no Twitter, na segunda-feira (13), que já foi vítima de um relacionamento abusivo. Ela disse que procurou tratamento psicológico para lidar com a situação e se arrepende de não ter denunciado o caso para a polícia. Os internautas especularam que o agressor seria o ex-BBB Wagner Santiago, que também participou do BBB 18, mas não houve confirmação direta.

"Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela, me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente)",disse.

Gretchen

A dançarina e apresentadora Gretchen também foi alvo de violência por um ex-companheiro. Hoje ela ajuda outras mulheres a se recuperarem de casos de violência doméstica.

"Eu era agredida todos os dias. Agredida de verdade. Eu era espancada. Eu apanhava por qualquer motivo”, disse. “Mas, quando passava a crise, vinha chorando, passava mal do coração, dizia que tinha problema e que não vivia sem mim, que se eu saísse [de casa] ele morria”, acrescentou.

Luiza Brunet

A atriz Luiza Brunet também acusa de agressão o empresário Lirio Parisotto, com quem se relacionou por cinco anos. Ela afirma que levou socos e chutes, que a deixaram com hematomas e costelas quebradas. "Dei publicidade ao caso para que outras mulheres vítimas de violência tomem coragem e não se calem". O empresário nega,

Onde buscar ajuda

Quem foi ou está sendo vítima de algum tipo de violência de gênero tem direito a informações e atendimento nos órgãos públicos de saúde, segurança pública e justiça, em especial nos serviços especializados no atendimento a mulheres. Confira os contatos da rede de serviços públicos de enfrentamento a violência contra as mulheres:

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência

Com atendimento 24 horas, é um serviço público que orienta as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente. Ele encaminha denúncias para os órgãos estaduais da Segurança Pública e do Ministério Público. Importante destacar que o Ligue 180 não tem caráter emergencial, ou seja, a polícia não vai até o local em que a agressão ocorreu. Para acionar o socorro imediato, Disque 190, da Polícia Militar.

Disque 100 – Disque Direitos Humanos

Canal oficial do governo federal que recebe denúncias de qualquer violação de direitos humanos. As denúncias são anônimas e podem ser realizadas de todas as regiões do país. O atendimento funciona 24 horas todos os dias da semana e, após a ligação, as denúncias são encaminhadas aos órgãos competentes na cidade origem da vítima.

Delegacias comuns, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs)

A denúncia de uma violência contra a mulher pode ser feita em qualquer delegacia de polícia civil, sendo as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) as principais portas de entrada dessas denúncias. Os endereços são:

Delegacias da Mulher em Salvador

Bairro Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495;

Bairro Periperi: Rua Dr. Walter Almeida, S/N, CEP: 40720-070.

Delegacia da Mulher em Camaçari

Centro da cidade: Rua Clayton Leão, S/N, CEP: 40800-400.

Delegacia da Mulher em Candeias

Bairro Santo Antônio: Rua Duque de Caxias, 12.

Delegacia da Mulher em Jequié

Bairro Campo do América: Rua 15 de Novembro, Nº 497, CEP: 45203-570.

Delegacia da Mulher em Feira de Santana

Bairro Brasília: Rua Adenil Falcão, Nº 1252, CEP: 44088-642.

Delegacia da Mulher em Ilhéus

Centro da cidade: Av. Soares Lopes, Nº 1741, CEP:45653-005.

Delegacia da Mulher em Juazeiro

Bairro Maria Goretti: Rua Canadá, Nº 38, CEP: 48900-000.

Delegacia da Mulher em Barreiras

Bairro Aratu: Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000.

Delegacia da Mulher em Itabuna

Bairro Góes Calmon: Rua Rio Almada, Nº 196, CEP:46605-375.

Delegacia da Mulher em Paulo Afonso

Bairro Panorama: Rua Nelson Rodrigues, Nº 92, CEP: 4860-000.

Delegacia da Mulher em Porto Seguro

Centro da cidade: Rua Itagibá, Nº 139, CEP: 45810-000.

Delegacia da Mulher em Alagoinhas

Bairro Jardim Petrolar: Rua Democrata, S/N, CEP:48000-100.

Delegacia da Mulher em Vitória da Conquista

Bairro Jurema: Av. Humberto de Campos, Nº 205, CEP:450230-000.

Delegacia da Mulher em Teixeira de Freitas

Bairro Bom Jesus: Rua Santa Bárbara, S/N, CEP:45995-000.

Núcleo de Atendimento em Luís Eduardo Magalhães

Bairro Santa Cruz: Av. Ayrton Senna, 395.

Núcleo de Atendimento em Senhor do Bonfim

Bairro Bonfim III: R. Juvêncio Fialho, 20.

Núcleo de Atendimento em Irecê

Bairro do Copirecê: R. Santo André, 119.

Núcleo de Atendimento em Santo Antônio de Jesus

Bairro São Benedito: Santo Antônio de Jesus | Av. ACM, S/N.

Núcleo de Atendimento em Valença

Bairro Novo Horizonte: Rua Cidade do Rio de Janeiro, nº 01.

Núcleo de Atendimento em Itapetinga

Bairro Ecosane: Rua Equador, s/n.

Núcleo de Atendimento em Santo Amaro