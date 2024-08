TV

Rita Batista reflete sobre cobrança por perfeccionismo das mulheres em estreia no Saia Justa

A apresentadora falou sobre a imagem da mulher ser muito atribuída a imagem do controle, simetria e perfeccionismo

A jornalista baiana Rita Batista é uma das protagonistas da nova temporada do programa Saia Justa, que estreou na noite da última quarta-feira (7), no canal GNT.

Em sua estreia no programa, a apresentadora falou sobre a imagem da mulher ser muito atribuída a imagem do controle, simetria e perfeccionismo.

“Eu não vejo os homens se preocuparem com isso” disse Batista ao longo de sua fala. “Estou te ofendendo em que sentido? A perfeição está ligada historicamente às mulheres. Nos disseram que deveríamos ser daquele jeito, que teríamos que vestir daquela forma, falar daquele jeito. Essa ebulição que fica em mim, e eu acho bonito “, falou.

Ao falar sobre como é trabalhar com Tati Machado, Bella Gil e Eliana, outras apresentadoras da atração, Rita contou que elas as três fazem exercícios de estarem juntas para saber até onde podem ir como profissionais e como amigas. “Num programa de opinião que tem quatro mulheres que estão trazendo a proposta de leveza para assuntos relevantes e contundentes, é importante fazer esse exercício de estarmos juntas até fora do estúdio para sabermos até onde podemos ir”, afirmou ao portal Gshow.