Rodrigo Faro é citado em esquema de corrupção de cidadania italiana; apresentador se diz vítima

Nas redes sociais, Faro, 50 anos, emitiu um comunicado em que se defende e afirma que "comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos", diz a nota divulgada pela equipe do ator no Instagram também nesta segunda, 27. Leia comunicado na íntegra abaixo.

O Ministério Público italiano, então, denunciou dois brasileiros, quatro policiais e mais dois funcionários públicos por corrupção e falsificação de documentos. De acordo com as autoridades, eles vendiam documentos falsos para conceder a cidadania e o passaporte italiano a partir de supostos elos com Villarica.

Hoje pela manhã, dia 27 de maio de 2024, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano As matérias repercutidas na imprensa brasileira deixam claro que Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos.