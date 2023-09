Romance gay estrelado por Pedro Pascal e Ethan Hawke chega aos cinemas

Com Caetano Veloso na trilha sonora, o western dirigido por Pedro Almodóvar acompanha Silva (Pedro Pascal), que cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Ethan Hawke), após vinte e cinco anos afastados. Depois de uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças, no dia seguinte: a revelação de um crime local que sugere que a conexão entre os dois homens vai além de um encontro casual.

Ainda que volte aos mesmos elementos do filme que Pedro Almodóvar cogitou dirigir na época, Estranha Forma de Vida estreia como uma obra nova, que não tem nada de remake e não se classifica como adaptação do conto de Proulx ou do longa de Lee.

A história, que dura 31 minutos, foca no vaqueiro Silva (Pascal) e no xerife Jake (Hawke), homens de meia-idade unidos pelo passado. Eles viveram amor tórrido 25 anos atrás, no México, quando ambo eram pistoleiros de aluguel. Se separaram, mas nunca esqueceram um do outro. Passadas quase três décadas, a dupla se reencontra quando Silva atravessa o deserto para ver Jake. Diz que está procurando um médico para curar uma terrível dor nas costas – um trocadilho bem-humorado em inglês como "broke back".