'Roque Santeiro', novela censurada na ditadura, será exibida no Canal Viva

A novela Roque Santeiro, que foi censurada durante a ditadura militar, será a próxima em exibição no Canal Viva, de segunda a sábado, na faixa das 12h. Ela entra no lugar de A Viagem, a partir de 4 de novembro.

O folhetim não chegou a entrar em exibição no período em que foi realizado, em 1975. Dias Gomes havia adaptado a telenovela de uma de suas peças, mas não viu sequer o primeiro capítulo em exibição, já que a Globo teria recebido um ofício do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) censurando Roque Santeiro. O motivo foi o incômodo do governo vigente com a crítica explicitamente humanista à forma como se constroem mitos heroicos baseados em fatos reais.