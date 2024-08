NOVINHO EM FOLHA

Rosiane Pinheiro faz enxerto na região íntima e comemora procedimento: 'Tá linda'

Ex-dançarina vibrou com conquista pessoal

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 12:03

Rosiane Pinheiro Crédito: Redes sociais

A modelo Rosiane Pinheiro revelou que fez uma lipo HD e retirou sua gordura corporal para um enxerto nos glúteos. Além disso, ela também fez um procedimento na região íntima e comemorou a nova aparência da genitália.

Em conversa à revista Quem, ela contou com detalhes os procedimentos feitos, como uma lipoescultura com enxertia no glúteo, um enxerto na vagina, já que incomodava a aparência da parte íntima. "Agora tá linda, parecendo um moranguinho", disse.

Ainda no bate-papo, ela relembrou que sempre teve problemas envolvendo a aparência desde a época em que fazia parte de competições no passado.

"Sempre sofri críticas pelo meu corpo, desde a época do concurso da Morena do Tchan [do qual participou em 1997], pois todas [as competidoras] eram magras, e eu corpulenta. Era pressionada por parte empresarial para secar cada vez mais. Com isso, fiz dietas malucas, cheguei a parar no hospital com gastrite e desidratação. Com o passar dos anos, veio a internet e a hipocrisia das pessoas que querem impor que nós artistas tenhamos uma perfeição", comentou.

Apesar dos perrengues do passado, ela deixou claro que agora, aos 50 anos, já está feliz com o próprio corpo, ainda mais por ser uma mulher preta.