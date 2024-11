COMEMORAÇÃO

Rowney Scott celebra aniversário e carreira em concerto com a Orquestra Sinfônica da Ufba

O aniversariante toca saxofone ao lado de convidados especiais

D Da Redação

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 00:06

Crédito: Divulgação

O saxofonista, produtor e professor, Rowney Scott, comemora seis décadas de vida e duas de atuação como professor de música, em apresentação no 13º Concerto da Orquestra Sinfônica da Ufba com participações especiais. O evento será realizado na Reitoria, no dia 22 de novembro, às 19h, com entrada gratuita.

Com a Orquestra Sinfônica da Ufba sob a batuta do Maestro José Maurício Brandão, o evento promete uma viagem musical pela trajetória pessoal e artística do saxofonista, com cada fase marcante de sua vida representada por uma música.

O aniversariante toca saxofone ao lado de convidados especiais como Banda de Boca, Grupo Garagem, Rowney Scott Quarteto, Tito Bahiense, músicos da Orkestra Rumpilezz, entre outros, tornando o concerto uma celebração à sua carreira, onde a música, a emoção e a história se entrelaçam.

“Aos 60 anos e tendo vivido tantas coisas incríveis na vida pessoal e artística, a oportunidade de celebrar esse momento com um concerto sinfônico junto à Osufba e amigos queridos, é um privilégio imenso que me deixa cheio de motivação e alegria. Quero oferecer a todas as pessoas um momento de grande beleza, tocando músicas que me emocionam muito e que simbolizam vários momentos dessa trajetória! Não vejo a hora de encontrar com tanta gente que amo!”, afirma Rowney Scott.

O concerto se inicia com Noturna, obra do compositor Marquinhos Carvalho, especialmente composta para Rowney, para esse concerto. Uma peça musical para sax soprano e orquestra, tendo a improvisação como mote principal, inspirada em referências musicais em comum, entre compositor e intérprete, como Milton Nascimento, Clube da Esquina, Caetano Veloso, Ivan Lins, Tom Jobim e Dorival Caymmi.

SERVIÇO

Evento: Rowney Scott celebra 60 anos de idade e duas décadas de carreira acadêmica em Concerto com a Orquestra Sinfônica da UFBA e convidados

Quando: 22 de novembro, às 19h. Com entrada gratuita.