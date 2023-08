Sai lista com os 28 longas habilitados a concorrer a uma vaga no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou nesta segunda-feira, 28 de agosto, a lista com todos os 28 longas-metragens que estão aptos a disputarem uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar®️ 2024.



As reuniões da Comissão de Seleção acontecerão em duas etapas: dia 05 de setembro de 2023, terça-feira, quando serão selecionados seis títulos entre os inscritos, e a reunião final, no dia 12 de setembro de 2023, terça-feira, para a escolha do título que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar®️ 2024.