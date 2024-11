CABELO RADIANTE

Saiba como escolher produtos para cada tipo de cabelo

Segundo especialista, entender a sua curvatura, o tipo de couro cabeludo e seus hábitos diários é uma ótima maneira de identificar as necessidades do seu cabelo

Não é tão simples saber qual é o produto mais adequado para os seus fios, já que existem inúmeros produtos no mercado de cosméticos capilares para cuidar de diferentes tipos, texturas e condições de cabelo. De acordo com o terapeuta capilar Andy Carneiro, é de suma importância entender as necessidades das suas madeixas.