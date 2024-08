GRINGOS

Saiba quais são os países que mais enviam turistas para a Bahia

Principal porta de entrada do Nordeste nos primeiros sete meses de 2024, a Bahia registrou 71.817 turistas internacionais. Segundo dados da Embratur obtidos com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, o maior país emissor foi a Argentina.

O país sul-americano liderou em números absolutos, com 29.185 entradas, alta de 57,61% em relação ao mesmo período do ano passado. Portugal, em segundo, enviou 8.576 visitantes, um crescimento de 11,65%. Uruguai, na terceira posição, enviou 8.539 turistas, o que representa um acréscimo de 300,14%, em relação ao ano passado.

No geral, o estado registrou alta de 54,34% no número de visitantes estrangeiros nos primeiros sete meses do ano, o segundo maior aumento do Brasil em percentual levando em consideração os 10 principais portões de entrada, ficando atrás somente do estado de Santa Catarina, que apresentou um crescimento de 54,42% nos primeiros sete meses do ano.