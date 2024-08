TURISMO

Bahia: chegada de turistas do exterior já é 52% maior do que em 2023

Mais de 61 mil turistas de fora do Brasil desembarcaram no estado apenas neste ano

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 17:50

O secretário Maurício Bacellar conversa com integrantes do setor nesta sexta-feira (16) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os dados do turismo na Bahia no primeiro semestre deste ano superam os números registrados em 2023. Apenas entre janeiro e junho, 61.699 viajantes de fora do Brasil desembarcaram no estado. O quantitativo representa um aumento de 51,97% em relação ao ano passado, quando foram 40.579 no mesmo período. A conquista foi celebrada em um evento realizado pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), na tarde desta-sexta-feira (16).

Em conversa com integrantes do trade turístico e da imprensa, o secretário Maurício Bacellar falou sobre os avanços do turismo no estado após a pandemia e as perspectivas para o próximo verão. Entre junho de 2023 e junho de 2024, a Bahia registrou um aumento de 19,2% no volume de atividades turísticas, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PMS/ IBGE). O aumento é superior à média nacional, de 3,9%.

O secretário apresentou ainda as estratégias da pasta para intensificar o turismo no estado. "Nossos dois principais pilares são sustentabilidade e inovação. Trabalhamos com eixos estratégicos e transversais: biossegurança, qualificação, integração econômica e promoção", disse Maurício Bacellar.

Um dos objetivos da pasta é diversificar as atrações de turismo nas diversas regiões do estado. Entre as atividades que recebem investimentos estão o avistamento de baleias, observação de aves, pesca esportiva e as fábricas de chocolate, no sul da Bahia. "O turismo é experiência. E experiência só pode ser de dois tipos: boa ou ruim. Por isso, queremos que o turista tenha uma boa impressão e volte para o nosso estado", falou o secretário.