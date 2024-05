NOVIDADE

Bahia lança primeiro roteiro integrado do turismo de observação de aves do Brasil

Espécies foram catalogadas em mais de 50 municípios baianos de 12 zonas turísticas

Da Redação

Publicado em 19 de maio de 2024 às 10:19

Araras-azuis-de-lear nos paredões da Caatinga Crédito: Jefferson Bob

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) lançou, neste sábado (18), o primeiro roteiro integrado de observação de aves do Brasil, com centenas de espécies catalogadas em mais de 50 municípios baianos de 12 zonas turísticas, sendo oito endêmicas. O ato aconteceu na 17ª edição do Avistar, em São Paulo.

O roteiro teve trabalho de campo da Setur-BA, com a orientação de especialistas e capacitação profissional, que mapeou a potencialidade da Bahia nessa atividade com relevância mundial. O órgão escolheu como símbolo do segmento a arara-azul-de-lear, espécie ameaçada de extinção, que pode ser vista nas zonas turísticas Caminhos do Sertão e Lagos e Cânions do São Francisco.