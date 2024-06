NATAÇÃO, ATLETISMO E MAIS

Salvador aposta em turismo esportivo e aumenta número de competições até 2025

Eventos começam no dia 1º de julho e vão até 6 de abril

Larissa Almeida

Publicado em 19 de junho de 2024 às 22:09

Prefeitura de Salvador divulga calendário esportivo anual Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Conhecida pelos espaços culturais emblemáticos como o Pelourinho, Farol da Barra e Elevador Lacerda, Salvador agora pretende consolidar ações para se inserir na rota do turismo esportivo. Nesta quarta-feira (19), a Prefeitura divulgou pelo segundo ano consecutivo o calendário anual de competições esportivas, que vai contar com 16 eventos de diversas modalidades. A expectativa é de que eles movimentem a cidade entre o dia 1º de julho deste ano e 6 de abril de 2025. Entre as opções, estão competições de ciclismo, pedal, natação e atletismo.

De acordo com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), o investimento nesse tipo de turismo traz benefícios tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva. “O primeiro benefício é estimular a prática do esporte. Na nossa cidade, essa cultura é fundamental. Esporte é disciplina, foco, respeito, hierarquia, saúde. Também divulgando com antecedência todo o calendário anual dos eventos esportivos fica mais fácil para todos os atletas do Brasil e de fora do Brasil se organizarem e se programarem para vir”, destacou.

“Temos competições regionais, nacionais e até competições internacionais que atraímos para Salvador. Eu tenho certeza de que, com isso, ganha também o turismo da nossa cidade. Trazemos milhares de visitantes [porque] o atleta, quando vem, traz sua família, sua equipe e staff e acaba lotando nossos hotéis, bares e restaurante, consumindo nossos produtos típicos”, complementou.

A iniciativa de colocar Salvador na rota do turismo esportivo se dá em alinhamento à tendência global. Com base em dados da Collinson, empresa que administra cerca de 1500 salas VIPs em mais de 650 aeroportos do mundo, a Organização Mundial de Turismo (OMT) informou que o turismo esportivo atingirá níveis pré-pandêmicos este ano por estar sendo impulsionado, entre diversos fatores, pela realização de grandes eventos esportivos. Até 2030, o setor deve movimentar 1,8 trilhão de dólares ao redor do mundo.

A nível nacional, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) apontou que, em 2021, 363,6 mil turistas viajaram pelo país em busca de prática ou para assistir a eventos esportivos. Para Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), a capital baiana não pode ficar de fora desse novo momento. “Surfando nessa tendência mundial, começamos a ver estratégias para manter a cidade vibrante o ano inteiro. Para se ter ideia, só a Maratona Salvador traz 8 mil pessoas. Queremos chegar a 10 mil esse ano”, enfatizou.

A ideia é que, ao vir à capital baiana para participar ou assistir as competições, os turistas esportivos movimentem a economia local. No entanto, quem já vive na cidade também está sendo incluído nos planos de vivenciar o espaço de outra forma. “A gente tem esse olhar para, além de atrair o turista, poder também possibilitar que os soteropolitanos tenham a prática esportiva e tenham acesso a projetos sociais. Acho que isso fecha a equação do esporte, com apoio e patrocínio de eventos, mas também com a intenção de estruturar e ampliar cada vez mais essa política pública”, afirmou Júnior Magalhães, secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes Lazer de Salvador.

O anúncio do calendário esportivo, assim como dos planos de foco nesse tipo de turismo, contou com apoio dos representantes do setor. Ernesto Pitanga, presidente da Confederação Brasileira de Triathlon, esteve presente no evento de divulgação da novidade e ressaltou a importância desse incentivo ao esporte. “O Triathlon nacional é muito parceiro da Bahia e de Salvador. Todo ano tem prova do Circuito Mundial aqui em Salvador, então esse evento é importante para todos nós. O turismo esportivo é o que mais cresce no mundo. Salvador está saindo na frente e se direcionando para o ponto em que o mundo todo já está”, pontuou.

Para Antonio Luis Paranhos, presidente da Federação Bahiana de Atletismo, o incentivo ao esporte em Salvador vai ter impacto direto em uma das principais competições esportivas locais, que é a Corrida Sagrada, que acontece no dia da Lavagem do Bonfim. “A nossa corrida, que há muitos anos vem sendo realizada mesmo sem muita divulgação, agora com o apoio da Prefeitura e da Saltur, vai ter um salto muito grande na qualidade e quantidade de participantes. Vamos levar o nome da cidade para o resto do Brasil”, finalizou.