EVENTO DE CULTURA NERD

Saiba quanto custarão os ingressos para a CCXP 2024

Por fim, o evento contará com uma nova modalidade, o Epic Pass, que custará R$ 2,3 mil e dá direito a benefícios como acesso ao Spoiler Night com direito a 1 acompanhante; Kit Epic Pass (com itens especiais); Epic Service: Fila preferencial, banheiros e pontos de hidratação exclusivos e acesso ao pavilhão 1h antes da abertura geral; 10% de desconto em produtos da CCXP Store, sem limite de compras ou valor mínimo; e 1 foto ou 1 autógrafo com um artista convidado da CCXP.