Sala Walter da Silveira terá programação infantil gratuita

Filmes serão apresentados todos os dias até sábado (11), das 14h às 16h

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:00

A Menina Que Queria Voar
A Menina Que Queria Voar será exibido nesta quarta (8) Crédito: divulgação

A Sala Walter da Silveira, nos Barris, preparou uma programação especial para a criançada curtir a semana que antecede o Dia das Crianças. Por isso, até sábado (11), sempre das 14h às 16h, serão exibidos filmes que estimulam a imaginação, a criatividade e o interesse por cinema desde a infância. Além dos filmes, as crianças da plateia irão receber pipoca gratuitamente. Como toda programação da Sala Walter, o acesso é livre.

As sessões buscam proporcionar momentos de diversão e pensamento crítico para crianças e suas famílias, consolidando o espaço como um ponto de encontro cultural, acessível e inclusivo em Salvador. Os curtas e longas-metragens possuem uma linguagem acessível, lúdica e educativa, proporcionando uma experiência cinematográfica que celebre a infância, identidades negras e culturas afro-brasileiras.

A iniciativa visa promover a cultura, o lazer educativo e a valorização da produção audiovisual baiana, alcançando crianças, adolescentes e estudantes de escolas públicas e comunitárias da capital baiana. O projeto é apresentado com o objetivo de realizar sessões especiais de cinema, partindo do entendimento de que o acesso à cultura é um direito fundamental e um poderoso instrumento de formação cidadã.

A programação de hoje (8), das 14h às 16h, serão três filmes que giram em torno do tema Aventura e Coragem: A Menina Que Queria Voar (2024), de Taís Amordivino; Cinco Fitas (2021), de Vilma Carla Martins e Heraldo de Deus; e Catraca (2017), de Raiane Vasconcelos.

Na quinta (9), também das 14h às 16h, serão exibidos dois filmes cujo teor é tem a ver com o tema Cultura Popular e Música: O Filme de Carlinhos (2014), de Henrique Filho; e A Professora de Música (2016), de  Henrique Filho e Edson Bastos.

Still curta metragem
Balu será apresentado no sábado (11) Crédito: divulgação

Na sexta (10), no mesmo horário, o público terá dois filmes, com tema Infâncias em Movimento - Território e Afeto: Caçadores de Saci (2005), de Sofia Federico; e Alice dos Anjos (2021), de Daniel Leite Almeida.

No sábado (11), das 14h às 16h, o tema que norteia os dois filmes apresentados é Infâncias Negras e Identidade: Balu (2014), de Paula Gomes; e Esses Moços (2004), de José Araripe.

Cinema

