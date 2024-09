DIA DA DIVERSIDADE

Salvador recebe 21º Orgulho LGBT+ Bahia no circuito Barra/Ondina neste domingo (8)

Após 20 edições ocupando as ruas do Campo Grande e da Avenida 7, o desfile deste ano será no circuito Dodô

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 14:30

O 21º Orgulho LGBT+ Bahia vai mudar de local. Desta vez, será no circuito Barra/Ondina neste domingo (8), a partir das 12h, com uma variedade de atrações culturais no Palco da Diversidade, no Farol da Barra, além de 14 trios elétricos. No percurso, uma multidão encontrará espaço para afirmar suas identidades, fortalecer o respeito mútuo e se empoderar, criando resistência e traçando um novo futuro. Neste ano, o evento tem como tema “Orgulho Jovem” e promete ser um momento histórico com a mudança de seu circuito.

Após 20 edições ocupando as ruas do Campo Grande e da Avenida 7, o desfile deste ano será no circuito Dodô, seguindo o trajeto do carnaval de Salvador, com término previsto para às 21h30. “A alteração do percurso atendeu a um pedido da juventude do movimento, visando proporcionar mais conforto e atrair mais turistas”, afirma Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB).

Nesta edição, o Orgulho LGBT+ Bahia tem como madrinhas as ativistas Symmy Larrat, Petra Perón, Tifanny Conceição e Léo Kret, que celebram a diversidade e reforçam o compromisso com a inclusão e a visibilidade. O evento, que espera receber cerca de 500 mil pessoas, terá uma bandeira LGBT+ de 60 metros erguida pela comunidade, encerrando a Semana da Diversidade Cultural de Salvador.

As atrações do Palco da Diversidade incluem performances artísticas e atrações musicais a partir das 12h, apresentadas por Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Jocimar Santos.

Cortejo de trios

A abertura oficial do cortejo dos trios começará às 15h, com concentração às 13h, sob o comando de Bagageryer Spielberg, coroação das madrinhas, discurso de autoridades e apresentação do DJ Prettin D’Kingo, com participação do cantor Decoh Andrade, no trio do GGB. Em seguida, o cortejo segue com trios elétricos.

A Semana da Diversidade Cultural de Salvador é realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), com patrocínio do Governo da Bahia, Prefeitura de Salvador, Dow Química, Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil e Embasa, e apoio do Shopping da Bahia e Instituto Íris.

Confira a programação:

Palco da Diversidade (Farol da Barra)



12h - Performances artísticas



Performances artísticas Apresentação: Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Jocimar Santos



Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Jocimar Santos Show especial: ginasta Elisa Estrela



Atrações musicais:

15h Samba Trevo de Mulher



16h30 Ju Santos



17h30 Vércio



19h Ju Moraes



Relação dos trios:

Grupo Gay da Bahia - trio oficial Atração: DJ Prettin D’Kingo com part. Decoh Andrade



Léo Kret do Brasil Atração: Selakuatro



Casali Atração: Banda Casali



ABACI - Associação Baiana para Cultura e Inclusão Atração: Banda Frevância Elétrica



Fernandez (Diadorim) Atração: a definir



Nicole Cuscus Atrações: Música eletrônica e drags



APLB Atrações: DJ Chiquinho e drags



Maria Fernanda Atração: DJ Raffa Maciel



Dion Santiago Atrações: DJ Ed Ferraz, Danny a Vilon, Jupiara Thompson e Alemanha Jessica Vermon



Camila Parker Atrações: DJ Koky, drags e gogo boys



Casa Mariele Franco Atrações: DJ Cigarrinha e Larissa Fox



PC - Trio das Paradas Atração: Cantora Larissa Marques



Onã Atração: a definir