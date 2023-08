Salvador recebe evento internacional que debate ancestralidade e futuro do povo negro

Crédito: Divulgação

Acontece em Salvador na sexta-feira (01) e no sábado (2) o evento internacional "Uma Jornada Com Três Homens Pretos - Trauma, Ritual & a Promessa do Monstruoso", que debate ancestralidade, cura e o futuro da comunidade negra como um todo na sociedade.



O encontro será dividido em duas etapas: no primeiro dia, exclusivamente com homens pretos, no Museu de Arte Moderna (MAM) e no 2º dia, com toda a comunidade afro-brasileira e ativistas, na Senzala do Barro Preto.

A programação conta com a presença do professor e filósofo, Bayo Akomolafe, do mestre em pensamento sistêmico, Orland Bishop, e do escritor e terapeuta, Resmaa Menaken, além das baianas, Carla Akotirene, doutora em Estudos de Gênero, Mulheres e Feminismos, Valdecir Nascimento, coordenadora executiva do Odara – Instituto da Mulher Negra e Nancy Silva, Egbomi do Terreiro Ilê Axé Opô Aganju.

A primeira parada da Jornada aconteceu, no mês de junho de 2023, em Los Angeles, nos EUA. Agora, o encontro com as três lideranças será realizado no Brasil, na capital da Bahia, e o último evento, que finaliza a jornada, acontecerá em Acra, capital de Gana, em dezembro de 2023.

No evento, serão proporcionadas vivências sobre temas como o da ancestralidade, do trauma, da cura, e do futuro das pessoas negras, incluindo a situação atual do Brasil, onde os negros são as maiores vítimas de crimes violentos, segundo o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2022. "Não tenho dúvida que será uma experiência incrível e muito emocionante para todos os envolvidos", observa Victoria Santos, ativista norte-americana, idealizadora da Jornada. O evento também contam com intervenções artísticas, como grafite música e danças.

O evento contará também com a participação da dançarina, coreógrafa, pesquisadora e professora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Marilza Oliveira; do cantor e compositor Dão Black; do poeta Lucas de Matos e dos grafiteiros, renomados nessa arte urbana, Marcos Costa e Mauro Neri, também conhecido como Veracidade.

Os ingressos, limitados, já estão disponíveis na plataforma Sympla.

SERVIÇO:

O quê: Jornada Com Três Homens Pretos - Trauma, Ritual & a Promessa do Monstruoso

Quando:

- 01 de setembro de 2023 | das 9h às 17h | exclusivamente para homens pretos e os que se afirmam como homens pretos

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Av. Lafayete Coutinho, s/n - Comércio, Salvador – BA

Ingressos limitados no Sympla - https://bit.ly/Jornada01-09

- 02 de setembro de 2023 | das 9h às 17h | para toda a comunidade afro-brasileira e de ativistas

Local: Senzala do Barro Preto - Rua Direta do Curuzu, 228 - Curuzu, Salvador – BA

Ingressos limitados no Sympla - https://bit.ly/Jornada02-09