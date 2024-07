ARTE

Salvador recebe o festival internacional de dança contemporânea 'Dança em Trânsito'

Nos dias 06 e 07 de agosto, na esplanada em frente à Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), no foyer da sala do Coro e na Sala do Coro serão apresentados nove espetáculos e o resultado da residência artística “Conversa com o Movimento”. No dia 06 entrarão em cena as coreografias “Rotas Afora”, de Flávia Tápias, do Brasil, desenvolvido numa residência em parceria criativa com intérpretes brasileiros e artistas convidados de Busan, na Coreia do Sul; “Não Nomeado”, com Vitor Hamamoto (Florianópolis/SC); “Studio sul Fauno”, da Compagnia Zappalà Danza, de Catânia, Itália; “Fantasmas” com o Grupo Tápias (Rio de Janeiro, Brasil); e “First Things” com Michael Getman, de Tel-Aviv, Israel.