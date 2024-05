MÚSICA

Sandra Pêra revê obra de Belchior em show na Sala do Coro

Apresentação acontece na quinta (9) e sexta (10)

Publicado em 7 de maio de 2024 às 16:42

A cantora e atriz Sandra Pêra é irmã de Marília Pêra Crédito: Maria Abraços

A cantora, compositora, atriz e diretora Sandra Pêra, que é irmã da atriz Marília Pêra, apresenta em Salvador a turnê nacional Sandra Pêra em Belchior. O show acontece nesta quinta (9) e sexta (10), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A apresentação parte do álbum homônimo dedicado à obra do cantor e compositor cearense, o segundo de carreira de Sandra.

Amiga pessoal de Belchior, Sandra Pêra promove uma viagem pelo repertório das canções do artista. Acompanhada por quatro músicos, ela apresenta canções como Paralelas, Medo de Avião, Todo Sujo de Batom, A Palo Seco, Velha Roupa Colorida, Mucuripe, Galos, Noites e Quintais e Sujeito de Sorte, que se tornaram clássicos do repertório brasileiro e vêm sendo celebradas por artistas de diversas gerações.

Sandra Pêra gravou o projeto apo´s um hiato de 38 anos sem lançar um disco. Dos palcos, no entanto, a artistas jamais se afastou desde os anos 1970, quando se tornou nacionalmente conhecida como integrante do grupo As Frenéticas.

O espetáculo abre espaço ainda para a celebração de outros compositores da música brasileira, como Gonzaguinha, Fernando Lobo, Dominguinhos e Djavan e Marisa Monte, além de uma canção autoral em parceria com Guilherme Lamounier, Se Pode Criar.

O show tem direção e roteiro de Amora Pêra. A banda é formada por Mimi Lessa na guitarra (e direção musical); Lourival Franco no teclado; Pedro Peres no baixo; e André Fróes na bateria.