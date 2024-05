CENA INUSITADA

Câmeras flagram cachorros 'furtando' loja no Ceará; veja vídeo

Proprietária disse que só percebeu o que tinha ocorrido ao olhar a filmagem do circuito interno de monitoramento

Jornal O Povo

Publicado em 19 de maio de 2024 às 08:47

Cachorros furtaram tapete no Ceará Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram dois cachorros "furtando" um tapete na entrada de uma loja na cidade de Reriutaba no interior do Ceará. No vídeo é possível ver os animais chegando na entrada do comércio, verificando a situação e pegando o objeto em seguida.

A loja está localizada no Centro da Cidade e faz o comércio de roupas. Segundo Mônica Furtado, proprietária do estabelecimento, eles primeiro sentiram falta do tapete na entrada da loja e somente quando foram verificar o circuito interno de monitoramento eletrônico é que viram a cena inusitada.

Ainda de acordo com a proprietária, esta foi a primeira vez que a situação aconteceu em seu estabelecimento.