Sandy revela como Xororó administrava sua fortuna na infância: 'Não gastava nosso dinheiro com nada'

Após o caso Larissa Manoela viralizar, outra famosa que foi estrela infanto-juvenil, Sandy, disse em entrevista como era a administração financeira que seu pai, o cantor Xororó, fazia para ela e o irmão Junior Lima, quando tinham 5 e 6 anos.



A cantora, atualmente com 30 anos, contou que o pai jamais usou o dinheiro faturado pela dupla infantil, e sustentou os filhos mesmo após a fama.



"Mais para o final da adolescência, comecei a entender melhor. Meu pai já tinha a carreira dele, o lugar dele, o sucesso e o dinheiro dele. Ele não precisava do nosso dinheiro e tudo o que a gente ganhou ao longo da vida sempre foi nosso. Ele já cuidava e administrava da melhor maneira para que a gente pudesse usufruir daquilo no futuro. Ele não gastava nosso dinheiro com nada, nem para nós mesmos. Ele ainda sustentava a gente, ele ainda pagava tudo, ele pagava as viagens", iniciou explicando.