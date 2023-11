A segunda edição do Diálogos Fotográficos, acontece nesta sexta-feira (24), no auditório da Faculdade de Comunicação (Facom), na Universidade Federal da Bahia (Ufba). A iniciativa ‘Diálogos Fotográficos’ tem o objetivo de dar destaque para as produções fotográficas de jovens fotógrafos e fotógrafas das periferias de Salvador. Os encontros são sempre gratuitos.



No encontro deste mês, os convidados são os fotógrafos Amanda Tropicana, Gabriela Palha e Amorim Japa. O evento tem início às 10h, no auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom), e acontecerá gratuitamente, aberto para membros da UFBA e para a comunidade externa.