ROCK NORDESTINO

Selvagens à Procura de Lei e Vivendo do Ócio lançam single 'Quando Eu Me Encontrar'

Faixa antecipa o álbum 'Y', que marca o retorno da banda após hiato e reformulação

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de março de 2025 às 20:14

Selvagens à Procura de Lei e Vivendo do Ócio unem forças no single e clipe “Quando Eu Me Encontrar” Crédito: Divulgação/Igor de Melo

Destaques do rock alternativo brasileiro nas últimas décadas, as bandas Selvagens à Procura de Lei e Vivendo do Ócio lançam juntas o single e clipe “Quando Eu Me Encontrar”, disponível no YouTube e nas plataformas de streaming de música. A canção antecipa o novo álbum dos Selvagens, Y, que será lançado ainda neste ano e marca o fim do hiato do grupo, anunciado em 2024. >

"Quando Eu Me Encontrar" é uma canção inspirada no filme cearense de mesmo nome, lançado em 2024. “Decidimos somar com outra banda que me inspirou a montar os Selvagens, a Vivendo do Ócio. É um retorno às raízes da banda e também, pela parceria, uma celebração da história do indie rock brasileiro dos anos 2010”, conta o membro-fundador, guitarrista e vocalista Gabriel Aragão.>

Ao lado de Aragão, a nova formação da banda conta com Plínio Câmara (guitarra), Matheus Brasil (bateria) e Jonas Rio (baixo). Juntam-se a eles Jajá Cardoso (voz), Luca Bori (baixo) e Davide Bori (guitarra), da Vivendo do Ócio.>