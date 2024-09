RESPOSTA ATRAVESSADA

Sem paciência, irmã de ex-BBB Davi Brito responde seguidor sobre fortuna: 'Banco Central'

Sem paciência para perguntas envolvendo a família, a irmã de Davi Brito, a jovem influenciadora Raquel Brito, mandou a real para um seguidor que estava querendo saber sobre a fortuna do vencedor do BBB 24.

Ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com os seguidores, quando se deparou com uma pessoa questionando sobre o dinheiro do irmão. Sem papas na língua, ela decidiu responder.