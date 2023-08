Sem Salvador, sem Brasil: Beyoncé confirma data de último show da turnê

Prestes a completar 42 anos em setembro, Beyoncé surpreendeu todos os brasileiros ao revelar que o próximo mês será o último da turnê "Renaissance World Tour", a turnê que mexeu com todos os bolsos dos fãs do mundo inteiro.



No entanto, o que os brasileiros não esperavam é que a QueenB não viria ao Brasil, como foi adiantado há alguns meses por jornalistas da área de cultura, além de páginas de fã-clube da artista.



Nas redes sociais, a cantora pediu para que os fãs caprichassem nos figurinos, pois os últimos eventos serão os mais importantes para ela.