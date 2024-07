PEDIU ORAÇÃO

'Sentindo muita dor': cantora gospel conta que câncer de mama se espalhou para os ossos

Camila Campos está no sétimo mês de gestação

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 16:12

Camila Campos Crédito: Reprodução / Redes sociais

Diagnosticada com câncer de mama, a cantora gospel Camila Campos contou, nesta quarta-feira (24), que o a doença se espalhou para os ossos. "Sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", desabafou.

A artista está grávida de sete meses, do marido e ex-jogador de futebol Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro. Ela também mostrou a mudança no cabelo, que precisou ser cortado após o diagnóstico. "Mas vou organizando devagarzinho com a ajuda de Cristo. Apesar de tudo, sigo crendo no poder do sangue de Jesus!", declarou.

A cantora ainda pediu que as pessoas orassem por ela e sua saúde, além da bebê que está gestando, Sophia, a primogênita Bela, e o marido, Leo Zagueiro. Com 148 mil seguidores nas redes sociais, Camila costuma publicar vídeos de ministrações, músicas gospel e fotos da família.