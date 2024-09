FAMOSOS

Separada de Ben Affleck, Jennifer Lopez diz ter dedo podre para escolher namorados

A vida amorosa não está fácil nem para Jennifer Lopez. A atriz, que neste ano terminou o casamento com o também ator Ben Affleck, admitiu escolher mal seus relacionamentos.

Em um vídeo que viralizou na internet, JLo aparece fazendo uma reflexão, cheia de autocrítica e bom humor, para o seu colega Bobby Cannavale, com quem está no Festival de Toronto para divulgar 'Unstoppable', que tem produção do próprio Affleck.