COMIDA

Sergio Arno cria 12 novos pratos para o La Pasta Gialla

Ronaldo Jacobina

Publicado em 7 de junho de 2025 às 11:00

Stinco de maiale Crédito: Pedro Mascarenhas/Divulgação

Sempre que vou a um restaurante e o garçom me entrega aquele cardápio extenso, com opções para todos os gostos, confesso que meu sinal de alerta acende no ato. Na minha (pré) avaliação, um menu muito grande requer uma operação complexa na cozinha e isso tem reflexo no prato que chega à mesa. Trocando em miúdos, no meu entendimento, acabam por não fazerem nenhum deles bem feito. Mas eis que esta semana fui mais vez convencido de que isso é mito! Quer dizer, a máxima pode tá valendo, mas há exceções. Pelo menos é o que acontece no La Pasta Gialla, cujo menu tem a assinatura do criador da marca, o chef ítalo-paulistano Sérgio Arno. >

Frittura di mare

Lá é aquele tipo de lugar que o que é bom sempre fica melhor. A unidade baiana, comandada por Marcelo Reis, sempre operou com um cardápio extenso sem comprometer a qualidade. Vez por outra o inquieto chef mexe nas peças do seu xadrez, quer dizer, do seu cardápio. Ora retirando algum prato, ora resgatando outro, ora acrescentando novidades. E foi o que acabou de fazer. Com entusiasmo, eu diria. Afinal, entre entradas, pratos principais e sobremesa, a conta chegou a 12 novas criações incorporadas ao menu da casa. E claro que fui lá conferir e, confesso, saí muito satisfeito e cada vez mais convencido de que não se pode generalizar.>

Bruschetta de Siri

Não deu para experimentar uma dúzia, mas saí satisfeito com as entradas que escolhi: a Frittura di mare (clássico italiano que reúne frutos do mar crocantes como camarão, peixe – no caso delesa manjubinha e lula, acompanhada de maionese verde de manjericão e cebolinha); e a Melanzane al forno: berinjela recheada com muçarela de búfala, molho ao pomodoro e pesto de manjericão servida com pão italiano. Teve ainda duas versões de bruschetas que valeram muito a pena: a de siri com leite de coco e a de mortadela com brie e pistache. Se a sessão abre-alas já valeu a visita, espere só até ver o Stinco di Maiale, um ossobuco suíno assado lentamente no vinho branco e servido com nhoque de batata na manteiga trufada. Além de bela apresentação, o prato é uma excelente pedida. Em razão do processo de cozimento lento, a carne é ultra macia e muito saborosa.>

Bruschetta de Mortadela, Brie e Pistache

Outra novidade que entrou no cardápio foi o Tagliatelle al ragu di pesce e gamberi (Peixe e Camarão). Esse, apesar do sabor intensamente cítrico, que eu aprecio muito, não me disse muito a que veio, embora esteja bem executado e naturalmente não compromete o conjunto. Nesse vai e vem vale ressaltar a volta do salmão, que reassume seu lugar com uma nova roupagem a base de molho de maracujá; e o retorno da bruscheta de camarão que sempre foi um clássico da casa. Antes de chegarmos à sobremesa, já deixei marcadas as novas criações que voltarei para conferir. Dentre estas estão a Tortelli de Carne Seca com Catupiry e o Arrosticino di filetto e pancetta, um espetinho de filé mignon maneiro com panceta defumada. Ah! Já ia esquecer de registrar a sobremesa: um pudim de pistache que vai agradar em cheio. >

Serviço:>

@lapastagiallassa>