Série inspirada no filme ‘Cidade de Deus’ ganha data de estreia; confira

A série “Cidade de Deus: a luta não para”, inspirada no grande clássico do cinema nacional “Cidade de Deus”, estreará em agosto no catálogo da Max e HBO. Com direção de Aly Muritiba e roteiro de Sergio Machado, a obra conta com seis episódios e é ambientada nos anos 2000, duas décadas depois da história do filme homônimo.