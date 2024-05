Shopping Barra promove Semana da Dança com mais de 30 horas de apresentações

o Shopping Barra vai promover a Semana da Dança, entre os dias 17 e 23 de maio, na Praça Central Euvaldo Luz. O evento integra o calendário oficial do empreendimento, com uma extensa grade de apresentações, em parceria com escolas de dança da capital baiana, especializadas em estilos variados, como hip hop, balé clássico, ginástica rítmica, k-pop, dança de salão, jazz, teatro musical, danças contemporânea, entre outros.