Show de Agnes Nunes em Salvador é cancelado

O show da cantora e compositora Agnes Nunes, que aconteceria neste domingo (19), no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, foi cancelado. Segundo a produção do evento, o cancelamento ocorreu por conta da saúde de um dos membros da equipe da artista.



"O Sesc Bahia informa que o show da cantora Agnes Nunes, que seria realizado no dia 19/11, precisou ser CANCELADO por motivos de saúde de um dos membros da equipe", diz nota publicada na rede social do espaço. A produção informou que ainda não há previsão de nova data para a apresentação na capital baiana.