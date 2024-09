TEATRO

Show do Mundo Bita em Salvador é cancelado

O show do Bita anunciado para acontecer no dia 29 de setembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, foi cancelado, em virtude de problemas logísticos. O público que comprou ingresso será ressarcido automaticamente através do Sympla, seguindo as regras da ticketeira.

Para as compras via cartão de crédito, o reembolso aparecerá na próxima fatura ou subsequente após o cancelamento, dependendo do fechamento da fatura e da data do cancelamento. Isso se aplica a cartões físicos e virtuais e se o comprador não possuir mais o cartão usado, deve entrar em contato com a operadora para entender o processo de reembolso. Já nas compras via PIX e débito, o reembolso será feito na mesma conta bancária usada para o pagamento via PIX. O valor pode aparecer em até 15 dias úteis após o cancelamento.