EM ABRIL

Show inédito reúne Marisa Monte e Orquestra Afrosinfônica na Concha Acústica

Apresentação terá renda revertida para projetos sociais apoiados pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE)

Tharsila Prates

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 18:05

Marisa Monte é a convidada da Orquestra Afrosinfônica Crédito: Reprodução

A 5ª Edição do show 'CESE Música e Direitos Humanos' trará para Salvador, em abril, um show inédito com a Orquestra Afrosinfônica e a cantora e compositora Marisa Monte. A venda dos ingressos começa já no próximo dia 27, a partir do meio-dia, pelo Sympla e na bilheteria física do Teatro Castro Alves (TCA).

O show beneficente acontece no dia 4 de abril, às 19h, na Concha Acústica do TCA. Toda a renda do espetáculo será revertida para projetos sociais apoiados pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE). Um deles é o Programa de Pequenos Projetos.



Para fortalecer a mobilização, a CESE conta com a parceria e apoio de Marisa Monte e da Orquestra Afrosinfônica, regida pelo maestro Ubiratan Marques.

“Estou muito empolgada com a possibilidade de trabalhar com o maestro Ubiratan Marques e a extraordinária Orquestra Afrosinfônica. É uma orquestra com uma linguagem própria e uma identidade única. Estamos preparando o repertório e arranjos desde 2024 e não vejo a hora de cantar junto com a Afrosinfônica e colocar em prática as nossas ideias”, diz Marisa Monte, no material de divulgação do show.

“Eu costumo sempre chamar esses encontros de reencontros, porque eu percebo que já existe uma sintonia muito forte. A Afrosinfônica nasce com essa preocupação com a cultura brasileira, em cuidar dos nossos jardins. Da mesma forma Marisa. Você percebe as pessoas que a cercam e que ela está sempre por perto. Eu acho que esse encontro/ reencontro vai trazer mais um momento de fortalecimento do fundamento da música brasileira, que é a música de matriz africana, porque os guardiões dessa música são os terreiros e todas as manifestações que saem dos terreiros, ou seja, o samba, os maracatus, as cirandas e os blocos afros”, pontua o maestro Ubiratan Marques.

Serviço

O quê: CESE ”Música e Direitos Humanos: Orquestra Afrosinfônica convida Marisa Monte”

Data: 04 de abril (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Abertura da bilheteria: dia 27 de janeiro, às 12h