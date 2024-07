BAHIA

Silvanno Salles se apresenta com prótese de mão no braço esquerdo

Silvanno Salles subiu ao palco neste sábado (27) na comemoração dos 62 anos de Salinas da Margarida, município do Recôncavo baiano. O “cantor apaixonado” se apresentou com uma prótese de mão no braço esquerdo no show.