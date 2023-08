Silvia Abravanel revela ter vendido pertences pessoais após Silvio não apoiar com faculdade

Silvia Abravanel revela rejeição de Silvio sobre faculdade. Crédito: SBT

Mesmo milionária e com a possibilidade de ser conhecida no país inteiro, Silvia Abravanel queria seguir a carreira de Medicina Veterinária, indo contra o resto da família. Atualmente no SBT sendo apresentadora, a empresária não foi apoiada pelo pai, SIlvio Santos.



Em conversa ao podcast PodPah, a filha do dono do Baú da Felicidade revelou que o pai não deu nenhum centavo para ajudar a filha a se formar Medicina Veterinária pela Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, São Paulo.

Com isso, ela teve de vender vários pertences pessoais, além de procurar todos os meios para permanecer na universidade, já que precisava estudar constantemente.

"Quando eu entrei na faculdade, ele não queria. Tinha que vender livro para poder comprar o meu material de escola. Como ele não queria de jeito nenhum que eu fizesse faculdade, ele ia me pressionando. Ele queria que eu trabalhasse com ele na televisão. Eu entrei para trabalhar com ele com 16 anos, aí eu saí para fazer faculdade", disse.