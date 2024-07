H1N1

Silvio Santos está internado em São Paulo; caso não gera preocupação para a família

Apresentador de 93 anos está com um quadro de H1N1, um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares

O apresentador Silvio Santos, 93 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, Silvio está com um quadro de H1N1, um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares.