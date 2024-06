PARA A SAÚDE MENTAL

Simone Mendes revela que marido está em retiro espiritual e se declara: “Te amo até a volta de Jesus”

A cantora Simone Mendes utilizou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (21) para fazer uma declaração especial ao marido, o empresário Kaká Diniz, que está em retiro espiritual. Na publicação, a artista baiana exalta a relação de amor, parceria e cumplicidade do casal.

“Amor da minha vida, quando você sair do retiro em que vc está e ler essa carta, quero que saiba que esta carta é apenas para deixar registrado o tamanho do amor que sinto por você. Quero dizer o quanto é bom ser amada e amar assim, tão infinitamente. Amo tudo que vivemos, amo quando estamos eu você e nossos filhos brincando na nossa cama de fazer cócegas. Eu Amo nós!! Nossa história não é apenas uma história de amor. É uma história de confiança, de respeito, de admiração, de companheirismo, de certeza, de paz (…) Saudades, já já estaremos coladinhos novamente! Obrigada por ser você o presente mais lindo que o senhor me confiou cuidar. Te amo até a volta de Jesus”, escreveu.