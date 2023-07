Sinéad O’Connor morreu em sua casa na cidade de Londres, diz polícia

A morte da cantora irlandesa Sinéad O’Connor não está sendo tratada como um caso suspeito, segundo aponta o site da BBC News, de Londres. A cantora morreu aos 56 anos em seu apartamento em Londres. Ela havia se mudado para o local. Em 2017, a cantora publicou um vídeo no Facebook no qual dizia que estava morando em um motel de beira de estrada em Nova Jersei, nos EUA.



De acordo com as autoridades locais, a artista foi encontrada "inconsciente" e "declarada morta no local". "Um arquivo será preparado para o legista", pontuaram os oficiais.