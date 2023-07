Sinead O’Connor . Crédito: Divulgação

A canotra Sinéad O'Connor morreu aos 56 anos, informou nesta quarta-feira (26) o jornal Irish Times. Não há detalhes sobre o que causou a morte.



Em um comunicado divulgado à imprensa irlandesa, a família da cantora diz: "É com imensa tristeza que anunciamos a morte de nossa amada Sinéad. A família e os amigos dela estão devastados e pedem por privacidade nesse momento difícil".



A artista irlandesa foi aclamada pela crítica na época em que lançou seu primeiro álbum, "The lion and the cobra", em 1987. A fama mundial veio com a música "Nothing compares 2 U".

Ao longo da carreira, Sinéad também se destacou por opiniões fortes. Ela criticou abusos cometidos por membros da Igreja Católica. A artista também falava sobre sua luta contra a depressão.

Em 2021, a cantora anunciou que estava se aposentando da música. “Isso é para anunciar minha aposentadoria das turnês e de trabalhar na indústria da música”, disse em um tuíte, acrescentando: “Fiquei mais velha e estou cansada. Então é hora de eu me retirar, tendo realmente dado o meu melhor. NVDA em 2022 será meu último lançamento. E não haverá mais turnês ou promoção”.

Antes, em 2015, ela havia dito que não cantaria mais seu maior sucesso. "Chegou a hora de desistir de cantar 'Nothing Compares 2U'. O primeiro princípio que aprendi é que não devemos cantar algo que não nos conectamos emocionalmente. Depois de 25 anos anos cantando, há uns nove meses eu finalmente percebi que não tinha mais o que fazer para trazer emoção para a faixa", disse na época.

"Não quero que o público fique desapontado ao chegar ao show e não ter a música (no setlist). Então, estou avisando aqui que não vou", acrescentou. "Não estaria fazendo meu trabalho direito, porque o meu trabalho é estar disponível emocionalmente. Eu estaria mentindo e você ganharia uma mentira. Tenho que ser honesta. Não posso atuar. Já desisti de cantar outras canções ao longo dos anos pelo mesmo motivo."

Sinéad deixa três filhos. Um quarto filho, Shane, morreu aos 17 anos, em 2022.

Biografia

Sinead O’Connor nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1966. A cantora começou a carreira musical em 1987, com o álbum The Lion and the Cobra, tendo se apresentado, nessa época, em diversos países da Europa, ganhando visibilidade e alguma notoriedade.

Foi seu segundo trabalho, o disco I Do Not Want What I Haven’t Got, de 1990, que garantiu à cantora uma carreira internacional. É nele que está seu maior hit, Nothing Compares 2 U, composta por Prince. A canção fez com que o álbum atingisse a primeira posição entre os mais vendidos em inúmeros países.