PROBLEMA

Sistema do Banco do Brasil apresenta instabilidade neste sábado (27)

Usuários têm dificuldades no login e também encontram discrepâncias nos valores em conta

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 11:09

App do Banco do Brasil Crédito: Divulgação

O sistema do Banco do Brasil apresenta instabilidade na manhã deste sábado (27), com usuários relatando dificuldade para fazer login e até discrepâncias em informações de suas contas. As reclamações começaram por volta das 7h, indica o site DownDetector, que monitora casos de instabilidade a partir de queixas de usuários.

A maior parte das reclamações dizia respeito a login no aplicativo móvel (77%), uso do internet banking (12%) e Pix (11%). "Mais alguém com problemas em relação à poupança do Banco do Brasil? Simplesmente meu dinheiro desapareceu e o app diz que não há poupança para minha conta", escreveu um usuário no antigo Twitter. "E o @BancodoBrasil querendo infartar todo mundo logo cedo! Contas zeradas e dando inexistente. Pode resolver aí, q sou filha da geração Collor e isso dá palpitação", reclamou outra.